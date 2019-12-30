30 декабря 2019 | Время чтения 22 мин

Вячеслав Зимонин, , 17:06 — REGNUM Мир за последние 25−30 лет перевернулся. Идет активное перекраивание сложившихся после Второй мировой войны границ, переписывание истории той войны. В последнее время к откровенной фальсификации военной истории подключились руководители ряда стран Запада.

Япония

1 сентября 2019 г. по инициативе Польши, в свое время первой, уже в 1934 г., подписавшей Договор о ненападении с гитлеровской Германией и имевшей далеко идущие планы завоевания пространства «от можа до можа» («от моря до моря»), была проведена встреча лидеров около четырех десятков европейских государств, причем и тех, которые разворачивали или активно участвовали в развязывании Второй мировой войны, и тех, которые были жертвами фашистской агрессии, и тех, которые были освобождены Советскими Вооруженными Силами от гитлеровской оккупации, но постарались забыть об этом. Россия, также как и представители еще несколько десятков государств-участников Второй мировой войны со всех континентов, не были приглашены на это сомнительное по ценности мероприятие. Более того, Советский Союз был назван некоторыми его участниками со-виновником развязывания мировой войны, и не был назван в числе главных победителей в ней. При этом никто не вспомнил и о том, что Советский Союз был единственной державой, активно выступавшей за создание системы, способной предотвратить эскалацию войны. По сути, главной целью собравшихся в Польше лидеров названных государств являлось закрепление на официальном уровне 1 сентября как даты начала Второй мировой войны.

По моему мнению, сама дата — 1 сентября 1939 г., начало гитлеровской агрессии против Польши, уже давно отмечающаяся по непонятно кем установленной традиции именно как день начала Второй мировой войны, вызывает большие сомнения. Ведь, по сути, эта война началась не с агрессии Германии против Польши, а гораздо раньше — с развертывания широкой агрессии Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Начав 18 сентября 1931 г. вторжение в пределы китайской Маньчжурии, Япония осуществила в 1931—1932 гг. ее оккупацию и, по сути, колонизацию, посадив на трон изгнанного из Китая в 1912 г. бывшего его императора Пу И и создав марионеточный режим Маньчжоу-го, полностью подконтрольный японскому военному командованию. К 1935 г. Япония оккупировала еще несколько китайских провинций, а в июле 1937 г. развернула унесшую до 40 млн жизней китайцев тотальную войну против Китая. Эту длившуюся 14 лет агрессивную масштабную, проводившуюся жестокими варварскими методами войну против китайского народа, к которой страны Запада отнеслись с удивительной толерантностью, в Японии до сих пор кощунственно называют «инцидентом».

Такую же позицию западный мир занял и по отношению к действиям Германии: аншлюсу Австрии в 1938 г. и расчленению Чехословакии в 1938—1939 гг. при участии представляющей ныне себя «белым ангелом» и невинной «жертвой» Польши, а также Венгрии. Последнее стало возможным «благодаря «мюнхенскому сговору с Адольфом Гитлером лидеров Великобритании и Франции. Такое же, по сути было отношение Запада к фашистской Италии, объявившей о «преобразовании» в 1934 г.,то есть задолго до 1 сентября 1939 г., ее владений в Северной Африке в «Итальянскую Ливию», аннексировавшей в мае 1936 г. Эфиопию, а в апреле 1939 г. оккупировавшей Албанию.

Следует отметить, что и события у монгольской реки Халха, которые Токийский трибунал определил как «агрессивную войну Японии против Монголии и СССР», были развернуты в мае 1939 г., за почти четыре месяца до пресловутой даты 1 сентября 1939 г., и завершены уже спустя две недели после этой даты.

Гораздо логичнее, на мой взгляд, подход китайских историков, считающих началом Второй мировой войны именно 18 сентября 1931 г. — день развертывания японской агрессии в Маньчжурии. Мои китайские коллеги при этом справедливо задают вопрос: а что же это было в Китае до 1 сентября 1939 г, если, по разным оценкам, Китай к этой дате уже потерял от 10 до 15 миллионов военных и гражданских лиц в результате варварской агрессии Японии? При этом только Советский Союз оказывал китайскому народу реальную военную и экономическую помощь в борьбе с агрессором, сорвавшую планы Японии сокрушить Китай менее чем за полгода.

И уж совершенно нелогичным является отнесение всех названных и ряда других негативных событий данного периода (а это и война в Испании, и японская агрессия в районе приморского озера Хасан в 1938 г.) к"кануну» уже разгоравшейся Второй мировой войны. По моему мнению, видимо, исходя из подобных устоявшихся, но, очевидно, неверных подходов, и президент Российской Федерации В.В. Путин, справедливо раскрыв в своем обширном выступлении 20 декабря с. г. перед лидерами стран СНГ роль стран Запада в умиротворении, а фактическом поощрении Германии к агрессии против «коммунистической» России в середине и второй половине 1930-х гг., в т. ч. зловещие захватнические планы и действия намеревавшейся стать союзницей Гитлера Польши, сделал справедливое заключение о том, что именно эта политика, а не пресловутый «Пакт Молотова — Риббентропа» подтолкнули немецкое руководство к развертыванию масштабной агрессии в Европе 1 сентября 1939 г., что и явилось стартом Второй мировой войны. Подробно анализируя события того периода в Европе, президент даже не упомянул о начатой задолго до этого аналогичной политике Запада в отношении Японии и совершавшихся с начала 1930-х гг. кровавых агрессиях в Азии и Африке. По такой логике, все, что происходило до 1 сентября 1939 г. является кануном мировой войны, с чем трудно согласиться.

Возникает вопрос: а что же такое «канун мировой войны», каково его содержание? Очевидно, что канун войны — это такой период в истории, когда имеющие глобальные амбиции агрессивные государства заняты выработкой своих военных доктрин, то есть взглядов на характер, цели и задачи в готовящейся войны и, исходя из них, разворачивают комплекс мероприятий по строительству и подготовке вооруженных сил, развитию военно-промышленного комплекса, политической и идеологической подготовке армии и населения к войне.

Что касается Японии, то есть смысл напомнить о меморандуме премьер-министра, министра иностранных дел и колоний Японии генерала Г. Танаки от 25 июля 1927 г. молодому императору Хирохито (его текст опубликован в 110-томной «Официальной истории войны в великой Восточной Азии», подготовленной Национальным институтом оборонных исследований Японии. Напомню, что честолюбивые японские генералы, вырабатывая доктрину мирового господства, планировали после подчинения Китая не только «вновь скрестить мечи с Россией», но и считали также необходимым «сокрушение Соединенных Штатов Америки». Напомню также, что, когда Гитлер еще только рвался к власти, именно Япония в полном соответствии с меморандумом Танаки уже в самом начале 1930-х годов разожгла первый очаг гигантского вселенского пожара, колонизировав отнюдь не приверженную коммунистической идеологии Маньчжурию.

Планы другой главной зачинщицы мировой войны — нацистской Германии на мировую экспансию также формировались задолго до пресловутой даты 1 сентября 1939 г. Лидер Германии А. Гитлер с самого начала своей политической карьеры заявлял в изданной в 1925 г. книге «Майн кампф» («Моя борьба») о стремлении обеспечить фатерлянду статус «мировой державы», способной вступить в борьбу за мировое господство. «И если мы говорим о новых землях — писал Гитлер, — то думаем в первую очередь только о России и подвластных ей окраинных государствах».

Канун Второй мировой войны изобилует примерами, когда пронизанная идеологией геополитика оказывала отрицательное влияние на достижение конкретных геостратегических целей. Наиболее ярким примером этому является так называемая «политика умиротворения агрессоров» (следует подчеркнуть, что феномен более известной, как «мюнхенская», политики потворства агрессорам зародился отнюдь не в Мюнхене, а на Дальнем Востоке в 1931 г.). Заложенная перед войной в основу этой политики в обеих частях Евразии идея ликвидации чужими руками «коммунистической угрозы» в лице Советского Союза обернулась для многих стран западной демократии не только крахом самой этой политики, но и необходимостью в годы мировой войны с оружием в руках защищать от тех же агрессоров свободу и независимость собственных государств, и что самое парадоксальное — в тесном союзе с СССР.

Дело в том, что агрессия Японии в Маньчжурии в 1931—1932 гг. (ее с полным основанием можно назвать первым очагом будущего всемирного пожарища) получила, как известно, лишь словесное осуждение со стороны стран Запада. На демонстративный выход Японии из Лиги Наций ника­ких санкций не последовало. Очевидно, лидеров этих стран вполне удовлетворило заявление главы японской делегации в Лиге Наций Ё. Мацуоки о том, что Маньчжурия оккупирована с единственной целью: сделать ее плацдармом для борьбы против СССР.

Громкая на словах, но поразительно беззубая в отношении Японии, подстрекательская на деле позиция ведущих держав мира объясняется прозаически просто. В Вашингтоне, Лондоне и других столицах считали, что военные дейс­твия Японии в Северо-Восточном Китае приведут к обострению япо­но-советских отношений, а может быть, и к крупномасштабному столкновению Японии и СССР. Для американского правительства и имевших значительные интересы в Китае Англии, Франции и Гол­ландии важно было направить японскую экспансию на север, против СССР, а не на юг. Посол США в Японии Дж. Грю доносил в Госдепартамент: «Один из помощников военного атташе сказал мне, что он с группой своих иностранных коллег пришел к заключению, что война (Японии) с СССР совершенно неизбежна и что она начнется весной 1935 г., хотя некоторые из его коллег полагают, что эта война может начаться и раньше». В октябре 1933 г. Грю, сообщая в Госдепартамент о решимости Японии «устранить в удобный момент препятствие со стороны России в отношении японских честолюбивых планов», отмечал, что «японцев можно легко побудить вторгнуться в Сибирь».

Важную роль в подпитке японских и германских планов играл англосаксонский монополистический капитал.

Так, поощряя северное (как они считали, антисоветское) направление японской агрессии, страны Запада на протяжении всех 1930-х гг. не только продолжали оказывать Токио экономическую помощь и прямую военную поддержку, но и многократно увеличили их размеры. Осенью 1931 и в 1932 гг. американские бизнесмены предоставили Японии огромную по тем временам во­енную помощь на сумму 181 млн долларов. Сразу после вторжения японс­ких войск в Маньчжурию поток военно-страте­гических материалов, которые импортировала Япония из США, Англии и Франции, многократно возрос. Представители ВМС США полагали, что в целях придания желательного направления японской агрессии продавать военное снаряжение Японии не только позволительно, но и желательно. Франция тайно поставляла монополиям Германии, произ­водившим взрывчатые вещества, порох для изготовления боеприпасов, заказанных Японией. Англия также поставляла японцам вооружение и дефицитные материалы. Политика умиротворения и поощрения японско­го агрессора имела недвусмысленный антисоветский подтекст.

Что касается Германии, то в 1930 г. был создан, якобы под обслуживание германских репараций за Первую мировую войну, базельский Банк международных расчетов (БМР). М. Норман, директор Банка Англии, владевшего контрольным пакетом акций Федеральной резервной системы (ФРС) и официально принадлежавшего тогда клану Ротшильдов, «решал этот вопрос» с другим ставленником Ротшильдов, уже на немецкой стороне, — Я. Шахтом, главой Веймарского, а затем нацистского рейхсбанка. Именно БМР, как с полным основанием утверждает в опубликованном 28 декабря с.г. ИА REGNUM материале В. Павленко, превратился тогда, в 1930-х годах, в канал финансирования Западом Третьего рейха. Небескорыстно — именно там англосаксонские и немецкие финансисты делили прибыли от военного производства, ибо не секрет, что управляющие компании двух главных гитлеровских военно-промышленных холдингов — I.G. Farbenindustrie и Vereinigte Stahlwerke AG — имели американскую прописку.

К своей главной цели — уничтожению главного геополитического противника СССР — Гитлер шел при финансовой поддержке Запада неукоснительно, и только бурный рост советской экономики в ходе первых пятилеток и проявленная Советским Союзом военная мощь в виде способности оказать Китаю реальную помощь в срыве японского «блицкрига» 1937 г., отпора японцам у оз. Хасан и разгрома 80-тысячной группировки японских войск в Монголии на Халхин-голе, заставили Гитлера сначала повернуть агрессию на запад, чтобы взять на вооружение огромный военно-промышленный потенциал Европы. Однако доктринальные взгляды Гитлера и рассчитывавшего на него монополистического капитала Запада на конечные цели мировой войны не учли в достаточной мере еще один фактор, а именно — стойкость, политическое и идеологическое единство советского народа.

Конечно, правомерно рассматривать и термин «канун» конкретных войн, но его логично использовать при оценке периодов, связанных с подготовкой военных действий именно против конкретных государств, каковым, например, был период с 1940 г. до 22 июня 1941 г., когда Германией и ее союзниками целенаправленно готовилась агрессия против СССР, а наша страна осуществляла меры по подготовке к ее отражению. Кстати, мероприятия Советского Союза по возвращению некогда утраченных своих западных территорий были направлены не на подготовку к агрессивной войне, в чем нашу страну пытается обвинить Запад, а на создание на них системы обороны в преддверии агрессии Германии, в угрозе которой сомнений не было.

К сожалению, в канун Второй мировой войны на Западе не нашлось сил, способных не допустить перерастания нараставших политических противоречий в серию горячих войн в начальном периоде Второй мировой войны. И это, на мой взгляд, главный урок кануна прошлой мировой войны, который нужно учитывать и в сегодняшнее непростое время.

«Политика умиротворения», а точнее подзуживания агрессоров к разворачиванию военных действий именно против Советского Союза, начатая Западом задолго до пресловутого «Мюнхенского сговора» по отношению Японии и Германии и в канун, и в начальный период мировой войны, как это уже было с началом экспансии Японии в Китае, переросла в непротивление агрессиям, только теперь уже в начале второго ее периода, после нападения Германии на Польшу и формального объявления Англией и Францией (но так и не подкрепленного боевыми действиями) войны против этого агрессора, что и получило в истории название «Странной войны» или «Сидячей войны». События, продолжавшиеся на границе Франции и Германии с 1 сентября 1939 г. до мая 1940 г., были ничем иным, как логическим продолжением политики умиротворения и непротивления агрессору. На Нюрнбергском процессе бывший начальник штаба оперативного руководства верховного командования Вермахта генерал-полковник А. Йодль утверждал, что «процесс, подобный Нюрнбергскому, не начался в Германии в 1939 г. только потому, что примерно 110 французских и английских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей на Западе против 23 германских дивизий, оставались совершенно бездеятельными». Очевидно, что они просто хотели отсидеться в окопах в надежде на разворот гитлеровской агрессии в сторону СССР. Неоднократные просьбы поляков о военной помощи оставались без их ответа, а в отдельных случаях их просто дезинформировали, а от настойчиво предлагавшейся советской помощи польское руководство «гордо» отказалось.

То, что происходило в Польше 1 сентября с. г., в 80-ю по меркам западной историографии годовщину «начала» Второй мировой войны, известный политический деятель Вячеслав Никонов также метко назвал «посиделками».

Действительно, собравшиеся в приграничном с Германией городе Велюнь, прямо скажем, второстепенные со стороны победителей и другие участники Второй мировой войны, ряд из которых сами были, как Польша, подстрекателями агрессора или находились в его стане, а другие смогли вернуть независимость лишь в результате их спасения Красной Армией от гитлеровской оккупации (напомню: только освобождение той же Польши стоило 600 000 жизней наших воинов). Так вот, вместо осуждения нацизма эти «посидельцы» сделали упор (председатель Евросовета Д. Туск, президент Польши А. Дуда, премьер-министр Англии — одной из участниц мюнхенского сговора — Б. Джонсон) на лживые утверждения об агрессивном характере Советского государства и ни словом не затронули истинные уроки проводившейся Западом «политики умиротворения агрессоров», причем не только в отношении нацистской Германии, а еще раньше — милитаристской Японии, на совести которой первые очаги той войны.Не удосужились «посидельцы» и выразить озабоченность по поводу все большего нарастания угроз современной международной безопасности, более того в большинстве своем они и сами являются соучастниками того беспредела, который творится сегодня под эгидой США вдали от собственно американских границ (по Александру Проханову — «крепости на горе», кстати, захваченной в свое время силой и безжалостным уничтожением аборигенов). Разрушение суверенной Югославии — чем не пример расчленения в 1938—1939 годах гитлеровской Германией, панской Польшей и хортиской Венгрией по мюнхенскому сговору Великобритании и Франциис Гитлером Чехословакии. Что-то мы не услышали 1 сентября слов осуждения Польши за ее агрессивную политику тех лет. Все это очень похоже на умиротворение по отношению к современной Польше и поощрение ее на дальнейшее раскручивание антироссийской политики.

При молчаливом согласии, а порой и при активном участии члены разросшегося до неимоверных размеров Североатлантического блока вовлечены под предлогом «борьбы с терроризмом», который в свое время был вскормлен «демократическим Западом» во главе с США, в кампанию по разрушению ряда государств «третьего мира».

В опубликованной 3 сентября с. г. книге американского политолога и дипломата Дж. Биби «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы» сказано, что президент России В. Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне звонил своему американскому коллеге Дж. Бушу, чтобы предупредить его об угрозе (цитирую): «российская разведка выявила признаки приближающейся террористической кампании». США проигнорировали это предупреждение.

Почему бы это? Я, как и известный дипломат и международный обозреватель М. Демурин, придерживаюсь, в связи с этим, версии, что теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне в 2001 г. если не устроили сами, то допустили американские спецслужбы, усилив внутренними подрывами недостаточную для полного разрушения башен мощь от врезания в них самолетов террористов (все это было «шито белыми нитками»: катастрофические масштабы разрушений, несоизмеримые с возможными результатами столкновений самолетов с башнями, наличие минимума сотрудников в них в тот день, такой же подрыв одного из зданий изнутри, на который самолеты не падали и т.д., и т.п.), чтобы начать то, что условно можно назвать «операция Хаос».

Очевидно, что президент России звонил президенту США для того, чтобы дать понять: в России знают о планах американских спецслужб создать повод для наращивания агрессивности своей внешней политики и дестабилизации обстановки в интересующих США регионах.

Очевидно, что президент России предвидел, что США развяжут вскоре (так и произошло после 11 сентября 2001 г.) т. н. «кампанию борьбы с терроризмом», которая ударит и по России. Фактически её целью оказалось не уничтожение международного терроризма, а дестабилизация чувствительных для нашей страны регионов планеты. Сегодня мы знаем о разрушительных последствиях этой так называемой «борьбы с терроризмом» и для Ближнего Востока (Ирак, Ливия, Йемен, Сирия…), и для Северной Африки, и для Афганистана, Пакистана и других азиатских государств. «Хорошо, что американская спесь и недомыслие уберегли Россию от того, чтобы оказаться союзником, а фактически, подручным США в этой войне», — справедливо считает М.Демурин.

А чем отличается политика США и других стран Запада по исключению Российской Федерации из числа восьми ведущих стран мира, призванных совместно решать проблемы международной безопасности, и проведение ущербной для них самих (кроме, конечно же, Соединенных Штатов) и бесперспективной экономической блокады России от попыток удушить Советский Союз в предвоенные и первые годы прошлой Второй мировой войны?

Не находит осуждения со стороны «либеральной» Европы и явное стремление США разрушить в свою пользу с таким трудом сформированную систему ракетно-ядерного сдерживания.

Профессор Национального университета обороны НОАК Ли Дагуанг на страницах структурного подразделения газеты ЦК КПК «Жэньминьжибао» «Global Times» в сентябре 2019 г. выразил мнение, что проведение Соединёнными Штатами испытательного пуска крылатой ракеты «Томагавк» в обычном снаряжении из мобильной наземной пусковой установки 18 августа 2019 года, через 16 дней после прекращения ими действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, открывает «ящик Пандоры». Как только США развернут ракеты средней дальности в других странах и регионах, это неизбежно приведет, считает китайский военный эксперт, к тому, что и другие страны будут производить и развертывать ракеты средней дальности, тем самым вызывая новый виток гонки вооружений в мире. При этом министр обороны США М. Эспер заявил в начале августа 2019 г., что он выступает за развертывание таких ракет наземного базирования в Азии и хотел бы видеть это развертывание в течение «месяцев».

В условиях осложнения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мнению Ли Дагуанга, Китай (а я бы добавил и, безусловно, Россия, а вместе с нами и другие страны мира) должен сохранять бдительность и принимать необходимые контрмеры. Профессор предлагает объединить все силы мира, выступающие против прекращения действия договора ДРСМД, чтобы остановить через Организацию Объединенных Наций развертывание США баллистических ракет средней дальности в других регионах. Хотелось бы ошибиться, но похоже, что, как и Лига Наций в 1930-е годы, ООН не сможет или не захочет принять действенные меры по пресечению чреватой опасностью вспыхивания мировой ракетно-ядерной войны политики США.

Не зря только что ушедший в отставку советник президента США по национальной безопасности Дж. Болтон заявлял, что «такой штуки, как ООН не существует», и что «конституция США не предусматривает подчинение международным договорам и организациям».

Я бы назвал «Странной войной» и позицию США и их союзников по войне против Японии период с 9 мая по 8 августа 1945 г. в рамках нового — завершенного благодаря вступлению в войну против Японии Советского Союза вместо (по расчетам американо-британских «посидельцев» в зоне Тихого океана тех лет) 1,5−2-х лет менее, чем за три недели, что привело по их же расчетам к спасению 1,5 миллионов жизней их солдат и, кстати, 10 миллионов жизней японцев — периода Второй мировой войны. Наши «доблестные союзники», не могли себе позволить такие жертвы (США за всю мировую войну потеряли лишь около четверти миллиона своих солдат — сравним эти цифры с многомиллионными потерями СССР и Китая). А судьбы тысяч советских воинов, отдавших свои жизни в их (да и миллионов японцев) спасение, тех «посидельцев» не волновали…

В этой связи вызывает удивление и возмущение та политика «умиротворения», которую проводил Запад во главе с США, которых президент ФРГ Ф.-В.Штайнмайер 1 сентября назвал главным победителем во Второй мировой войне, «забыв» при этом даже упомянуть об СССР, по отношению ко все более ускоряющемуся росту милитаризации современной Японии, имеющей военный бюджет превышающий 48 млрд долл., что больше, чем тратят ядерные Великобритания и Франция, и занимающей вопреки послевоенным международным решениям и 9-ой статье собственной Конституции по различным оценкам 4−5-е место в мире по совокупной военной мощи с численностью только регулярных войск в 250 000 человек, что больше, чем то, с чем она совершала в 1931 г. первую агрессию в Маньчжурии в инициированной ею мировой войне. Более того, мимо ушей европейских «посидельцев» бесследно пролетели слова Д. Трампа — нынешнего президента (правда, сказанные в ходе избирательной кампании) США, страны, которая сама содержит на японской территории (правда на 70% за счет Японии) ударный кулак численностью в 50 000 войск, о том, что было бы неплохо, если бы Япония, а заодно и Южная Корея, где также сидят американские войска, получили ядерное оружие. Именно здесь и на Филиппинах США собираются разместить и свои новейшие ракетные системы.

К сожалению, своеобразную роль в «умиротворении» сегодняшней Японии играет и Россия, стыдясь отмечать установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. «День Победы над Японией» — 3 сентября, а ведь советские войска во главе с Маршалом Советского Союза А.М. Василевским не только принудили Японию к капитуляции, но и фактически спасли миллионы жизней тех японцев, которых планировали «пустить в расчет» американцы в случае, если бы им пришлось завершать войну с Японией без СССР. Нужно гордиться этим, а власти в центре России и в регионах (кроме сахалинцев) 3 сентября лишь виновато прячут глаза перед еще живыми ветеранами. Стыдобище!

В этой же связи вызывает удивление и возмущение тот факт, что, несмотря на принятое 16 мая 2007 г. Московской городской Думой постановление№ 81 о сооружении в столице достойного памятника внесшему огромный вклад в разгром гитлеровской Германии и ее союзников в Европе и милитаристской Японии Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому, до сих пор такого памятника в Москве нет.

У меня создается впечатление, что мы живем не в послевоенный период со времен Второй мировой войны, а в опасный период кануна (если не в начальный период) новой мировой катастрофы. Хотелось ошибиться в этом.