Великий Новгород, , 17:04 — REGNUM После отставки Сергея Сорокина должность первого заместителя губернатора Новгородской области займёт Александр Дронов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

Дронов до настоящего времени является заместителем губернатора и одновременно заместителем председателя правительства Новгородской области (глава региона Андрей Никитин также является руководителем областного правительства — прим. ИА REGNUM).

Сергей Сорокин доработает в правительстве региона до 14 января 2020 года, после чего займёт должность в другом регионе РФ.

Администрацию губернатора Новгородской области возглавит бывший зам Сорокина Андрей Данилов.

Отметим, что с отставкой Сорокина число замов Андрей Никитина снова сократится до восьми.

Ещё одним первым заместителем главы региона является Вероника Минина.

В декабре 2019 года у новгородского губернатора появился новый заместитель по внутренней политике Игорь Школьников. Ольга Колотилова одновременно является его заместителями как губернатора и как председателя правительства. Ещё четверо занимают должности заместителей председателя правительства Новгородской области: Евгений Богданов, Тимофей Гусев, Елена Кирилова и Станислав Шульцев, получивший эту должность 28 декабря.

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