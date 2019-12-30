Великий Новгород, 30 декабря 2019, 17:04 — REGNUM После отставки Сергея Сорокина должность первого заместителя губернатора Новгородской области займёт Александр Дронов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.
Дронов до настоящего времени является заместителем губернатора и одновременно заместителем председателя правительства Новгородской области (глава региона Андрей Никитин также является руководителем областного правительства — прим. ИА REGNUM).
Дронов Александр Валентинович родился 5 июля 1979 года в городе Моздок. В 2002 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет), в 2006 году — Российскую академию госслужбы при президенте РФ. Трудовую деятельность в дорожной отрасли начал в 1999 году. Работал в системе Федерального дорожного агентства, структурах правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством. В правительство Новгородской области перешёл в апреле 2017 года с поста исполняющего обязанности директора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства. С 6 июня 2017 года работал в должности вице-губернатора Новгородской области, с 1 января 2018 года — заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Новгородской области.
Сергей Сорокин доработает в правительстве региона до 14 января 2020 года, после чего займёт должность в другом регионе РФ.
Администрацию губернатора Новгородской области возглавит бывший зам Сорокина Андрей Данилов.
Отметим, что с отставкой Сорокина число замов Андрей Никитина снова сократится до восьми.
Ещё одним первым заместителем главы региона является Вероника Минина.
В декабре 2019 года у новгородского губернатора появился новый заместитель по внутренней политике Игорь Школьников. Ольга Колотилова одновременно является его заместителями как губернатора и как председателя правительства. Ещё четверо занимают должности заместителей председателя правительства Новгородской области: Евгений Богданов, Тимофей Гусев, Елена Кирилова и Станислав Шульцев, получивший эту должность 28 декабря.
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