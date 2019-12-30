Москва, , 17:04 — REGNUM Психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич («Единая Россия») предлагает гражданам встречать Новый год трезвыми. Он отметил, что для хорошего настроения совсем не обязательно употреблять алкоголь, нужно просто найти занятие, зимнюю забаву по душе.

«Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года. Уверен, что каждый найдет занятие по душе», — цитирует депутата Интерфакс.

Также Менделевич отметил, что употребление алкоголя рядом с детьми создает у подрастающего поколения ассоциации, что праздник без алкоголя — совсем не праздник. Он указал, что решение об отказе от алкогольных напитков необходимо принимать в соответствии с потребностями своего организма.

«То, что в длительные зимние праздники увеличивается число вызовов скорой помощи и часть из них связана с пьянством, — ни для кого не секрет», — отметил Менделевич, напомнив простые правила безопасности: не садиться выпившим за руль и быть внимательными, передвигаясь по улице, поскольку под ногами может оказаться лёд.

Он отметил, что нередки случаи, когда выпившие граждане замерзали на улице. Необходимо в такой ситуации вызвать скорую помощь или сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Менделевич отмечал, что в предновогодней суете необходимо соблюдать режим сна и отдыха, чтобы к празднику быть физически и психологически подготовленным. Он напомнил, что перед Новым годом люди испытывают большую эмоциональную и физическую нагрузку, это связано в том числе с завершением календарного года, закрытием рабочих сделок, достижением поставленных целей, а также с личностными изменениями.