Киев, , 17:01 — REGNUM Законных оснований лишать звания заслуженного юриста Украины украинского депутата Виктора Медведчука (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») нет, сообщил 30 декабря президент этой страны Владимир Зеленский на своём сайте.

Таким образом, глава Украины прокомментировал петицию, в которой предлагалось лишить указанного звания Медведчука.

По словам Зеленского, по закону, звания заслуженного юриста Украины человек может лишиться или в случае тяжкого преступления — по приговору суда. Или за осуществление террористической деятельности — указом президента на основании решения совета национальной безопасности и обороны страны.

При этом такие материалы по Медведчуку у украинских властей отсутствуют.

Напомним, под петицией, на которую ответил Зеленский, подписались 25 тысяч человек. Инициаторы обвиняли Медведчука в «ненадлежащей защите с его стороны Василия Стуса и других диссидентов».

Медведчук являлся адвокатом украинского диссидента и националиста Стуса, который в 1980 г. был осуждён за антисоветскую деятельность и пропаганду.