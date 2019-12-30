30 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Александр Жилин, , 16:57 — REGNUM Наши СМИ растиражировали новость о том, что Владимир Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

США

И действительно, ФСБ задержала по американской наводке двоих россиян, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.

Эта новость подаётся у нас как позитивный пример сотрудничества американских и российских спецслужб. С чего бы вдруг? Между США и РФ фактически идёт гибридная война. ЦРУ — это вам не богадельня, чтобы оказывать благотворительную помощь кому бы то ни было, а тем более экзистенциальному противнику! Англосаксы априори не способны на добрую волю…

И вообще, а как это случилось, что террористы на нашей территории оказались под колпаком спецслужбы враждебной страны? Значит, эта спецслужба работает с террористическим подпольем в нашей стране?!

Слив информации из Лэнгли ФСБ не имеет ни малейшего отношения к добродетели. Это очень серьёзный сигнал руководству страны. Да, сообщили, но в следующий раз можем и не сообщить, дескать, всё зависит от вашего поведения. Ведь так тоже можно расценить это действие заокеанских спецслужб? А тут еще случившаяся накануне бойня в «сердце безопасности страны» — на Лубянке, смахивающая на заранее спланированную специальную террористическую операцию. Еще раньше случилась трагедия в Керченском техникуме, всю вину за которую свалили на убитого малолетнего мальчишку, который, получается, вел огонь одновременно на разных этажах здания…

С какой целью давят на Россию либерального выбора в целом и на президента Путина — в частности? Санкции, кибератаки, унижения через дискредитацию государственных символов: срыв флага на торгпредстве, запрет выступать с государственным флагом и гимном на Олимпиаде, допинговая война, затягивание в сухопутную фазу войны в Сирии (аналог Афганской войны), демонизация нашего президента, обвинения в терроризме и прочий бред…

То, что происходит в США, в Европе, в Израиле, в нашей стране, — фрагменты перехода в новый мировой порядок через снос исчерпавшего себя либерализма.

Похоже на то, что началось активное (на грани) стимулирование сноса либерального крыла власти в нашей стране. 2020-й — год коренного перелома на этапе перехода из индустриального общества в цифровое. Демагогией никто не отделается. Будут заставлять действовать обстоятельствами непреодолимой силы, окончательно загоняя Россию в состояние осаждённой крепости. Удерживающий — всегда проигрывает.

Если у Кремля не хватит внутриполитических, силовых и финансовых ресурсов убрать из вертикали власти либералов, нашу страну, скорее всего, поведут путём СССР, когда в результате натиска извне в рамках Холодной войны и с использованием предателей-коллаборационистов внутри подвели к подписанию Горбачевым на Мальте (!!!) полной капитуляции в Холодной войне на совершенно кабальных условиях. Прогорбачевская пропаганда преподнесла всё это как победу нового мЫшления. Итог: СССР не стало, постсоветские республики стравили между собой, войска НАТО стоят у наших границ и т. д. и т. п.

Получается, что справляться с отстранением от власти рабов доллара США — либералов — Кремлю придётся собственными силами. Прежде всего, чтобы сохранить страну от развала. Победу обеспечивает только встречный бой. Как его организовать и что может выступить сокрушительным оружием? У нас есть исторический опыт, когда авторы красного проекта в своё время смогли доступно для понимания широкими массами сформулировать мечту человечества.

На новом историческом цикле Россия обязана представить привлекательный для большинства в мире свой глобальный проект, сформулировать образ Победы и показать достойный образ будущего. В противном случае — жалкое существование на обочине…