Калуга, , 16:45 — REGNUM 30 декабря в Калуге открыли памятник почётному гражданину Калуги, командиру полка 154-й стрелковой дивизии Михаилу Петровичу Краснопивцеву, участвовавшему в освобождении Калуги в декабре 1941 года. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии приняли участие руководители области и города, представители ветеранских организаций и жители Калуги.

В Калуге открыли памятник Михаилу Краснопивцеву Пресс-служба Городской думы Калуги

«Мы гордимся теми, кто освобождал Калугу в годы войны, теми, кто восстанавливал наш город. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла. Будьте здоровы и счастливы!», — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Михаил Петрович Краснопивцев командовал 473-м стрелковым полком 154-й стрелковой дивизии 50-й армии.

Участвовал в освобождении Калуги от немецко-фашистских захватчиков. 21 декабря 1941 года полк М.П.Краснопивцева совместно с танкистами полковника Гетмана и кавалеристами полковника Борисова форсировал Оку и ворвался в Калугу. Захватив плацдарм, девять дней они отбивали вражеские контратаки. На рассвете 30 декабря во время общего штурма Калуги полк М.П.Краснопивцева вёл бой в центральной части города. Воины 473-го полка водрузили красное знамя над зданием горсовета.

Михаил Петрович участвовал в боях под Юхновым, где организовал прорыв из окружения. Погиб при выходе из окружения в феврале 1942 года у д. Вышнее Мосальского района Калужской области.