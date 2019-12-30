Москва, , 16:37 — REGNUM Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсудили российский и финский президенты Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе телефонной беседы 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации главы РФ.

В частности, Путин рассказал финскому коллеге о минувшей «нормандской» встрече, также главы государств положительно оценили прошедший накануне обмен удерживаемыми лицами по схеме «всех установленных на всех установленных».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ДНР, Киев в рамках процедуры обмена передал республике восемь российских граждан и одного белорусского гражданина.

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