30 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 16:36 — REGNUM



Artsakhpress.am / Маргарита Петросян

ИА REGNUM: Србазан, 30 лет назад началось возрождение Арцахской епархии. Что сделано, что надо сделать?

Архиепископ Паргев: В марте 1989 года по благословению блаженнопоминаемого католикоса Вазгена I вновь была открыта Арцахская епархия после шестидесятилетнего запрета. Нам пришлось всё начинать практически с нуля. Честно говоря, наш народ в душе сохранил веру, но потерял духовное знание. Не было действующих церквей, священников, духовной литературы. Наша задача была вернуть духовное наследство наших предков, нам пришлось начинать всё с азов. За эти три десятилетия мы построили и отреставрировали 90 монастырей, церквей и часовен. Издали около 100 книг, с 1998 года в школах ввели христианское обучение. В 1992 году с 1 апреля был основан институт капелланов. В Арцахе действует центр духовной проповеди и воспитания, молодежная церковная организация, ряд воскресных школ. С самого начала нами были налажены тесные отношения с властями и особые теплые отношения с Армией обороны. Нами были созданы две еженедельные телепередачи на духовные темы, мы постоянно используем местное радио и газеты в качестве общественных трибун для проповеди. Ряд молодых лиц был подготовлен и отправлен в Святой Эчмиадзин для получения духовного образования и обретения духовного сана. В будущем нам предстоит решить большое количество проблем, как и всегда. Прежде всего, нести Святое Евангелие в народ, продолжая реставрировать разрушенные монастыри, строить новые храмы, основывать приходы.

ИА REGNUM: За это время, думаю, удалось вырастить новую плеяду духовенства Арцаха. Кто эти люди, какой путь они прошли? Ведь кому-то из них пришлось сразу окунуться в войну.

Сегодня большинство церковников, служащих в епархии, являются арцахцами, некоторым из них действительно пришлось пройти сквозь невзгоды войны. Наряду с этим у нас появилось абсолютно новое молодое поколение независимых арцахцев, которые родились и выросли в независимой Республике Арцах.

ИА REGNUM: Сегодня Республика Арцах является, пожалуй, единственным на постсоветском пространстве государством, где основы христианства преподаются во всех школах в качестве обязательного предмета учебной программы. Но говорят, что насильно мил не будешь и верой можно перекормить. Правы ли критики?

История и культура Армении тесна связана с христианской религией. Это неотъемлемая часть нашего бытия и менталитета, она является неотъемлемой частью нашей жизни и истории, и посему это надо преподавать в школах как очень важную и существенную часть нашего исторического бытия. Впрочем, у всех есть свободная воля и никто насильно не насаждает ничего. Это всего лишь часть нашей истории.

ИА REGNUM: Какие перспективные направления своей деятельности рассматривает Арцахская епархия?

Прежде всего мы обязаны обеспечить наш народ духовной литературой, подготовить новое поколение священников, создать церковные приходы, продолжая строить и реставрировать и издавать новые книги, а главное — нести Евангелие мира в народ.

ИА REGNUM: Интересуетесь ли вы тем, что происходит за пределами Арцаха? В этом году армянское христианство пережило несколько важных событий. Конгресс США признал Геноцид армян 1915 года, а в Турции появился новый предстоятель Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви, в Сирии впервые напали на армянских священников. О чем говорят эти события?

Естественно то, что следим за событиями в мире, которые так или иначе отражаются у нас на Родине и на всем армянстве. Я считаю, что одна из самых главных проблем в мире — это борьба против мирового терроризма, следствием которого был исход как христиан, так и мусульман с Ближнего Востока и Северной Африки. Так или иначе приходится следить за геополитическими событиями. Да, недавно палата представителей и Сенат США признали Геноцид армян. Недавно, наконец-то, был и избран армянский Константинопольский патриарх, что отрадно для нас и армянской общины, проживающей на территории Турции.

Наступает Рождество Христово. Что вы хотели бы пожелать детям?

В первую очередь я хотел бы всех поздравить с Новым годом и Светлым Рождеством Христовым. Да будет благословение Новорожденного Младенца Иисуса над всем нами и над чадами нашими, ибо Он есть Младенец, дарующий истинный мир. Я желаю всем младенцам мира, счастья и здоровья. Вам и Нам Благая Весть: Христос Родился и Явился среди нас. Благословенно Рождество Христово. Аминь.