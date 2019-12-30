Владимир Бадмаев, 30 декабря 2019, 18:50 — REGNUM Прошедший год в Бурятии оказался богатым на события, хотя большая их часть, так или иначе, была связана с последствиями от вхождения в состав Дальневосточного федерального округа.
Дальневосточные «плюшки»
Как рассказал в феврале полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, указ президента о присоединении двух регионов преследовал задачи экономического развития. Однако большая часть мер, как оказалось, была направлена на социальную сферу. Так, в рамках Плана социального развития центров экономического роста или так называемой «единой» дальневосточной субсидии в республике началась реализация 98 мероприятий на 3,6 млрд рублей. В частности, был проведён капитальный ремонт в 40 школах и детских садах.
«По плану реализации этих мероприятий мы идем в графике — все, что было предусмотрено на этот год, успели. У разных субъектов — разная успешность, у нас все мероприятия, которые мы запланировали в начале года, сделаны, и даже дополнительные работы включили», — расскажет глава республики Алексей Цыденов в ноябре.
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Здесь также появились выплаты на третьего ребенка, а также «дальневосточный» материнский капитал, который получают семьи при рождении второго ребёнка дополнительно к федеральному материнскому капиталу. Таким образом, в целом выплаты за второго ребёнка составили 589 тысяч рублей.
Мерой поддержки экономического развития стало создание Территории опережающего развития, а также различные льготы для бизнеса. Активизировать освоение территории республики призвано также распространение программы «дальневосточного гектара». Впрочем, в отличие от соседнего Забайкалья, в Бурятии она оказалась не слишком успешной. Эксперты отмечали, что этому поспособствовали большое количество запретных зон, в число которых попала и Центральная экологическая зона Байкала.
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Байкал — спасти нельзя травить
Байкал также оказался в центре внимания в прошедшем году, но уже по другому поводу. Связано это, прежде всего, с попытками властей отменить приказ Минприроды России о предельно допустимых концентрациях веществ в сточных водах при их сбросе в озеро и его притоки.
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Выяснилось, что чиновники намерены в отдельных случаях в разы и даже на порядок увеличить предельно допустимые концентрации, в частности, хлорид-аниона и нитрат-аниона. Это обосновывалось тем, что действующие нормы являются виртуальными и никогда не работали.
«Нет ни одних очистных в России, не то что на Байкале, которые таким образом должны очищать. Конечно, воду можно выпаривать, кипятить и таким образом очищать», — отметил глава Бурятии.
Однако экологи выступили против снижения требований. По мнению российского координатора организации «Реки без границ» Александра Колотова, предлагаемые новые нормативы могут привести к усилению «цветения» воды в мелководных зонах Байкала.
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Возвращение «порочной» системы
Минувший год войдёт в историю Улан-Удэ благодаря тому, что спустя семь лет правления в городе тандема в составе избираемого из числа депутатов горсовета мэра и назначаемого сити-менеджера столица Бурятии вернулась к избираемому народом мэру. Напомним, обосновывая необходимость перехода к назначаемому городскому руководителю, власти заявляли, что конкурсная процедура позволит защититься от прихода к власти дурака. Мол, горожане не смогут отличить его от порядочного человека.
В результате городом больше шести лет — с декабря 2012 по февраль 2019 года правил Александр Голков, с именем которого связано множество скандалов, обсуждавшихся по всей стране. Один из них — драка с журналистом федерального телеканала.
Однако в феврале общими усилиями республиканской власти и городского совета его отправили в отставку. С тех пор, к слову, о бывшем мэре не слышно абсолютно ничего — он исчез из публичного пространства целиком и полностью.
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Зато за обладание освободившимся креслом мэра возникла ожесточённая борьба. Коммунисты, которые вели себя до начала избирательной кампании крайне пассивно, выдвигая в мэры явного аутсайдера, к концу избирательной гонки развернулись вовсю. А основная их активность пришлась на первые недели после выборов, поскольку кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев назвал прошедшую кампанию грязной, отказавшись признавать итоги.
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Победителем же выборов стал бывший зампред правительства Бурятии Игорь Шутенков. В ходе избирательной кампании его образ претерпел удивительную трансформацию. Из обычного, ничем не примечательного чиновника в сером костюме он превратился в «крутого» политика, красующегося на предвыборных билбордах в спортивной футболке.
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Огонь, вода и…
Все эти события происходили на фоне стихийных бедствий, накатывавших на республику одно за другим. 15 апреля в республике был объявлен особый противопожарный режим, что означало запрет на разведение костров за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан и на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ. Это не особо помогло — большую часть лета леса республики полыхали, а жители Улан-Удэ и некоторых районов задыхались в дыму.
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Как выяснится позже, в республике произошло почти шестьсот лесных пожаров на общей площади около 269 тысяч га. Это более чем в десять раз больше, чем в 2018 году, и ненамного меньше итогов 2017 года. Добавим, что речь идёт не о всех пожарах, а только о находящихся в так называемой зоне обслуживания. Большая часть возгораний в зоне наблюдения не тушилась совсем из-за экономической нецелесообразности.
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Пока северные районы горели, на юге республики разливались реки. Одними из наиболее пострадавших оказались Джидинский и Закаменский районы, где в результате паводка были подтоплены сотни приусадебных участков и дворов.
Впрочем, катастрофы в столице Бурятии удалось избежать. Хотя в начале августа подтопление части города казалось неминуемым: из-за затяжных дождей в южных районах, а также в соседней Монголии, уровень Селенги неотвратимо поднимался. Однако 4−5 августа произошло чудо — уровень воды замер на отметке 210 см, а позже начал снижаться. До выхода на пойму оставалось 20 см.
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…шаманы
По всей видимости, удары стихии, помноженные на неспособность властей справиться с ними, вызвали резкий рост суеверий. Так, для борьбы с пожарами священнослужители Буддийской традиционной сангхи России провели молебен о призвании дождя. «Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает, отправьте. Попробуем дожди. Обращаемся к властям помочь остановить пожары», — говорилось в сообщении лам.
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Тем временем в селе Нестерово в Прибайкальском районе Бурятии священники вышли на молебен и Крестный ход в борьбе с онкологическими заболеваниями. Сообщалось, что сельчане сами обратились к священнослужителю из-за того, что в селе растёт смертность из-за рака.
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Однако подлинной «звездой» на поприще эксплуатации суеверий граждан стал якутский «шаман-воин» Александр Габышев. В марте он вышел из Якутска с намерением дойти пешком до Москвы. По пути он рассказал журналистам, что на Красной площади проведёт обряд — бросит в огонь конский волос и кумыс, постучит в бубен, после чего российский президент Владимир Путин уйдёт в отставку. До поры до времени всё шло хорошо, его начали даже всерьёз воспринимать местные оппозиционеры, встречаясь с ним и фотографируясь. Однако в Бурятии Габышев столкнулся с местными шаманами, которые призвали его не называть себя шаманом, заявив, что не хотят войны. Последний отказался это сделать, утверждая, что является шаманом-воином. Но то ли магические силы местных всё же подействовали, то ли ещё что-то, но дальше территории республики «шаману-воину» пройти не удалось.
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Вечером 18 сентября его задержали правоохранители на границе Бурятии и первым же авиарейсом отправили обратно в Якутск. Как сообщили в МВД по Бурятии, мужчина находился в розыске за совершение преступления на территории Якутии.
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