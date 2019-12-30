Дамаск, , 16:27 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением с Новым годом и благодарностью российскому народу за помощь в уничтожение терроризма, сообщает 30 декабря информагентство САНА.

Кроме того, сирийский лидер выразил надежду на процветание обеих стран.

«В тексте телеграммы президент Асад искренне поздравил президента Путина и народ России, пожелав, чтобы наступающий год наполнился для них успехами и процветанием», — сообщает агентство.

«Президент Асад выразил глубокую благодарность сирийцев за всё, что сделала Российская Федерация для сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и её помощь сирийскому народу в избавлении от терроризма и в обретении возможности жить в мире и безопасности, восстанавливая то, что разрушили террористы», — отмечает САНА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин направил своему сирийскому коллеге поздравительное послание, в котором подтвердил «настрой на дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Сирией, неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности страны».

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