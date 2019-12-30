Великий Новгород, , 16:26 — REGNUM Ушедшего в отставку первого заместителя губернатора Новгородской области, руководителя губернаторской администрации Сергея Сорокина наградили знаком «Почётный наставник Новгородской области». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, награду Сорокину вручил губернатор Андрей Никитин.

Он поблагодарил Сорокина за работу в регионе в течение трёх лет, отметив, что за это время «изменилась картина с закупками» и «повысилась управленческая дисциплина».

«Появились люди в команде, которых вы вырастили, отобрали в рамках конкурса «Лидеры Новгородчины». Идея, которую мы с вами обсуждали, и вы реализовали, по созданию администрации губернатора, доказала свою эффективность», — отметил Никитин.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям Сорокина в регионе сформирована профессиональная управленческая команда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сорокин инициировал реформирование системы органов исполнительной власти Новгородской области и возглавил администрацию губернатора. Он пояснял, что в регионе полностью изменили тренд управления, отказавшись от «семибоярщины». При этом в структуре органов исполнительной власти Новгородской области с 1 января 2018 года появились министерства с региональными министрами во главе.

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