Казань, , 16:15 — REGNUM Начальник таможни Татарии, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов покидает пост. Об этом сообщается на портале ведомства.

Приказом ФТС (Федеральной таможенной службы) от 29 декабря он назначен начальником Северо-Кавказского таможенного управления. К исполнению обязанностей Мавликов приступит 9 января.

ИА REGNUM напоминает, Мавликов начала работу в таможенных органах в должности инспектора в 1995 году. Таможню Татарии он возглавлял с 2008 года по 2019 год.

Имеет множество наград, в том числе удостоен медалей «За службу в таможенных органах» III, II, I степеней, «За укрепление таможенного содружества», «За доблестный труд», «За усердие», медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Имеет почетное звание «Заслуженный таможенник Российской Федерации».