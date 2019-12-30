Ашхабад, , 16:15 — REGNUM Парламент Туркмении поддержал инициативу президента Гурбангулы Бердымухамедова и принял постановление об объявлении 2020 года годом «Туркмения — родина нейтралитета». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что поводом для этого стало ознаменование 25-летия обретения Туркменией статуса государства с постоянным нейтралитетом.

А также «в целях пропаганды крупных проектов и исторических программ, направленных на процветание страны, укрепление экономической мощи, улучшение условий жизни народа, разъяснение сути масштабных преобразований, внутренней и внешней политики государства».