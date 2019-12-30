Бишкек, , 16:09 — REGNUM Представители главы Татарии опровергли информацию о том, что Рустам Минниханов подарил автомобиль супруге обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Как сообщила пресс-служба главы Татарии, «от имени президента никакие подарки Раисе Атамбаевой не вручались».

Ранее киргизская партия СДПК сообщила СМИ, что Минниханов подарил новый автомобиль представительского класса Раисе Атамбаевой. Также утверждалось, что глава Татарии оплатил ей расходы на наем персонального водителя, на эксплуатацию машины и на бензин.

Поводом для такого подарка якобы послужила фотография едущей в общественном транспорте Раисы Атамбаевой, которая «расстроила главу Татарии».

Читайте также: В Киргизии арестовали имущество экс-президента: список квартир и машин