Париж, , 16:01 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил количество сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность в стране в канун Нового года, передает BFM TV.

«100 000 полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции», — заявил журналистам глава МВД страны.

«Сегодня утром я собрал сотрудников министерства внутренних дел. Завтра вечером около 100 000 полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции. Они будут дополнительно усилены военными и пожарными. Новогоднего перемирия нет, есть моменты напряженности, которые мы можем испытать», — отметил Кристоф Кастанер.

Напомним, в 2018 году в канун Нового года во Франции было мобилизовано 148 000 полицейских и жандармов для охраны правопорядка в стране.