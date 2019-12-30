Бишкек, , 15:52 — REGNUM Автомобиль представительского класса жене бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раисе Атамбаевой подарил глава Татарии Рустам Минниханов, сообщили 30 декабря в пресс-службе Социал-демократической партии Киргизии (СДПК).

Отмечается, что глава российского региона подарил не только автомобиль, но и оплатил заработную плату водителю и текущие расходы на содержание автомобиля. В сообщении говорится, что Раиса Атамбаева поблагодарила Минниханова за «человечность, сопереживание и поддержку».

Причиной такого решения главы Татарии стала фотография супруги экс-президента в общественном транспорте, отметили в СДПК.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности республики. Ему официально вручили 14 уведомлений с обвинениями в тяжких и особо тяжких преступлениях.

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