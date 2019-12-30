Анкара, , 15:55 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.

Заявление было сделано во время общения с журналистами по итогам встречи с лидерами парламентской оппозиции.

Напомним, ранее Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось к Турции с просьбой о военной поддержке против вооруженных сил Халифы Хафтара.

В настоящее время в Ливии действует по меньшей мере два центра силы — ПНС и силы Хафтара, сражающиеся между собой. Мировое сообщество разделилось в вопросе о поддержке сторон конфликта — на стороне каждой из сил выступают различные державы.

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