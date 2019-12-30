Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM В Уральском федеральном округе усилят институт главных федеральных инспекторов (ГФИ). Об этом заявил уральский полпред президента Николай Цуканов, сообщает «Ура.ру».

Ранее инспекторы выполняли задачу по приведению регионального законодательства в конституционное поле, и в данные структуры привлекали бывших представителей силовых структур, сказал Цуканов.

«Сейчас эта задача практически решена, появилась новая — национальные проекты», — заявил поплред.

В частности, институт ГФИ будут контролировать эффективность расходования бюджетных средств на муниципальном и региональном уровне, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Цуканов объяснил действия свердловского ГФИ Михаила Кагана, раскритиковавшего мэрию Екатеринбурга за некачественное формирование бюджета и закрытие кинотеатра «Салют». По словам полпреда, Каган действовал по собственной инициативе.

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