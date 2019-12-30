Москва, , 15:39 — REGNUM Действия Соединённых Штатов в Сирии говорят о неуважении со стороны Вашингтона территориальной целостности арабской республики. Об этом сегодня, 30 декабря, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил министр иностранных дел РФ Серей Лавров.

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Он отметил, что на встрече обсуждалась ситуация, которая складывается в Идлибе и на восточном берегу Евфрата.

«По-прежнему наши американские коллеги продолжают подпитывать сепаратистские тенденции в нарушение требований Совета Безопасности ООН уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, после начатой 9 октября Турцией военной операции в Сирии Соединённые Штаты приступили к постепенному выводу войск с территории арабской республики. Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что министерство обороны США рассматривает возможность сохранения «некоторых сил» в Сирии для защиты нефтяных месторождений. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нахождение любых иностранных военных, в частности американских солдат, на территории Сирии является незаконным, поэтому все они должны покинуть арабскую республику.

Напомним, 22 октября на встрече в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.