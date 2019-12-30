Москва, 30 декабря 2019, 15:31 — REGNUM Имена президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили отсутствуют среди адресатов новогодней телеграммы президента РФ Владимира Путина. Это следует из текста телеграммы, опубликованной 30 декабря пресс-службой Кремля.
В своём послании российский лидер упомянул руководителей более чем 20 стран, включая президентов стран СНГ, а также американского президента Дональда Трампа, венесуэльского лидера Николаса Мадуро, президента Сирии Башара Асада.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телеграмму, допустил расширение списка поздравленных лидеров. Он отметил, что новая информация будет добавлена к обращению при необходимости.
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