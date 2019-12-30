Хартум, , 15:35 — REGNUM Суд Судана приговорил к смертной казни 27 сотрудников правоохранительных органов, признанных виновными в пытках и убийстве протестующего, об этом 30 декабря сообщает Associated Press.

По данным журналистов, смерть в заключении школьного учителя Ахмеда аль-Хаира стала ключевым моментом в акциях протеста в феврале 2019 года, усиление демонстраций привело к отставке президента страны Омара аль-Башира.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года. Манифестанты вышли на улицы после того, как власти страны приняли решение поднять цены на продовольствие.

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