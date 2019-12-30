Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган выступил с критикой администрации Екатеринбурга по своей инициативе. Об этом заявил уральский полпред президента Николай Цуканов, сообщает «Ура.ру».

По словам Цуканова, Каган не согласовывал с ним своё выступление.

«Он потом объяснился: сказал, что хотел обратить внимание органа местной власти на проблемы, которые сегодня обозначают жители Екатеринбурга», — сказал полпред.

Тем не менее, граждане должны знать, что они могут обраться к главному федеральному инспектору, если местная и региональная власть не слышит их, добавилчиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2019 года Михаил Каган выступил с критикой мэрии Екатеринбурга. Каган был возмущён работой горадминистрации по подготовке городского бюджета и закрытием кинотеатра «Салют».

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