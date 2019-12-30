Канберра, , 15:11 — REGNUM Пожарные-добровольцы Нового Южного Уэльса получат от федерального правительства Австралии компенсацию в размере шести тысяч австралийских долларов, сообщает Sindonews.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который ранее отклонил это предложение, заявил, что компенсация не может быть установлена на постоянной основе.

Издание отмечает, что схема компенсации является совместной инициативой федерального правительства Австралии и штата Новый Южный Уэльс. Скотт Моррисон отметил, что аналогичная схема будет применяться и в других регионах.

Известно, что большинство пожарных является добровольцами. Число таких добровольцев в Австралии оценивается в 72 491 человек. Работа большинства из них не оплачивается.

Ранее в Сиднее более 250 млн человек подписали петицию об отмене фейерверка в канун Нового года. Подписавшие петицию надеются, что деньги будут переданы волонтерам. Тем не менее, мэр Сиднея заявил, что фейерверк не может быть отменен.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи жителей и туристов в Австралии были вынуждены покинуть штат Виктория из-за лесных пожаров, бушующие на юго-востоке страны.

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