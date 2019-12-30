Братислава, , 15:17 — REGNUM Россия, одна из основных стран — участниц ОБСЕ, иногда является ключом к решению вопросов в сфере европейской безопасности. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак в опубликованном 30 декабря интервью ТАСС.

«Так, существуют вопросы в сфере европейской безопасности, решение которых не продвигается без ее активного участия», — сказал Лайчак о России.

Министр добавил, что главное условие для решения спорных вопросов между государствами — откровенный диалог. Однако иногда страны не желают идти на компромисс, поэтому пока остаются вопросы, требующие решения. Словацкая сторона верит, что Россия также поможет организации урегулировать существующие проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, Словакия завершает председательство в ОБСЕ. В последний день 2019 года обязанности страны — председателя переходят к Албании.