Москва, , 14:59 — REGNUM Политический диалог в Ливии может начаться только после остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 декабря по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам Лаврова, стороны конфликта могут приступить к политическому диалогу при основном условии — прекращения боевых действий. Они должны быть остановлены без каких-либо предварительных требований, подчеркнул он.

Российский министр раскритиковал предложение объявить бесполетную зону над Ливией за «плохие ассоциации». Он напомнил, что НАТО начала бомбардировки Ливии в 2011 году после того, как над страной была объявлена бесполётная зона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел стран — членов ЕС предварительно утвердили предложение о направлении миссии Евросоюза в Ливию.

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