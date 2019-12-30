Мурманск, , 14:56 — REGNUM В 2019 году был принят целый ряд стратегических решений для Мурманской области. Один из них — создание территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Об этом на пресс-конференции заявил глава региона Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это первый ТОР в Арктике и сегодня мы уже с министерством Дальнего Востока и Арктики отрабатываем детальную заявку (на реализацию проекта — ред.). Это позволит реализовать 16 инвестпроектов, сумма инвестиций большая — 300 млрд, будет создано 24 тысячи новых рабочих мест. Это важный толчок развития — с учетом северных издержек — для Мурманска и Кольского района, а также для проектов «Новатэк» и Мурманского транспортного узла», — заявил Чибис.