Ташкент, , 14:54 — REGNUM Итальянская компания Kedrion Biopharma планирует построить в Узбекистане завод по производству кровяной плазмы стоимостью 25 млн евро, сообщили 30 декабря в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Соответствующий меморандум подписали представители министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, министерства здравоохранения республики, хокимията (администрации) Ташкента и компании Kedrion Biopharma.

В рамках соглашения стороны намерены реконструировать пункты переливания крови в Узбекистане. Договорённость была достигнута в рамках визита узбекской делегации в Рим и Милан 10−14 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 22−23 октября в Риме состоялись узбекистанско-итальянские межмидовыские консультации по расширению договрно-правовой базы двусторонних отношений.

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