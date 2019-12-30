Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео в 2020 году посетит Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Об этом он написал 30 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

Целью поездки станет «утверждение приоритетов США по всей Европе и Южной Центральной Азии», сказано в сообщении.

Как сообщало издание Foreign Policy, визит Помпео в Белоруссию может состояться уже в январе 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео может посетить Белоруссию в январе 2020 года – СМИ