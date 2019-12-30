Киев, , 14:50 — REGNUM Обложить налогом социальную сеть Facebook хотят во фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук 30 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Комментируя публикацию «О планах «Слуг народа» на 2020 год», она написала:

«Могу от себя добавить, что касательно налогообложения Facebook мы имеем определённые идеи».

Вопрос касался рекламных и информационных кампаний иностранных социальных сетей, которые они осуществляют по заказу украинских пользователей, а также об уплате налогов с оплаты этих услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявила, что фракция вплотную приблизилась к финальным формулировкам законопроекта о продаже земли на Украине.

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