Киев, 30 декабря 2019, 14:50 — REGNUM Обложить налогом социальную сеть Facebook хотят во фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук 30 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
Комментируя публикацию «О планах «Слуг народа» на 2020 год», она написала:
Вопрос касался рекламных и информационных кампаний иностранных социальных сетей, которые они осуществляют по заказу украинских пользователей, а также об уплате налогов с оплаты этих услуг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявила, что фракция вплотную приблизилась к финальным формулировкам законопроекта о продаже земли на Украине.
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