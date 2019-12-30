Баку, , 14:44 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил 30 декабря в интервью телеканалу «Россия-24».

Алиев рассказал, что получил приглашение на празднование Победы от президента России Владимира Путина и принял его. Обычно, отметил Алиев, он отмечает 9 мая с ветеранами войны в Баку, но в 2020 году прибудет в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент пригласил ряд зарубежных лидеров на празднование Дня Победы в 2020 году. Среди них — американский президент Дональд Трамп.