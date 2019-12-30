Ташкент, , 14:40 — REGNUM Генеральная прокуратура Узбекистана отказалась возбуждать уголовное дело против хокима (главы) Ферганской области республики Шухрата Ганиева в связи с появлением в сети скандальной аудиозаписи, сообщили 30 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

В генпрокуратуре признали, что хоким применял оскорбительные выражения, но в его словах не выявлено реальных угроз жизни. Вместе с тем в правительство было направлено письмо для привлечения Ганиева к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в середине декабря в сети появилась аудиозапись, на которой идет обсуждение протестов в Кувинском районе, жители которого перекрыли дорогу, требуя подключения газа и электричества.

В администрации Ферганской области аудиозапись назвали фальшивой. Однако она вызвала резонанс в СМИ, так как на записи якобы Ганиев угрожал блогеру, который распространил информацию о протестах. В частности, мужчина просит хокима района Равшана Курбанова «довести дело до поминальной молитвы».

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