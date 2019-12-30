Москва, , 14:35 — REGNUM Действия США, которые вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, противоречат всем мыслимым нормам международного права. Об этом сегодня, 30 декабря, в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он напомним, что Вашингтон не только не просто «весьма аррогантно» вышел из этого соглашения, но, и заставляет всех остальных участников СВПД выполнять резолюцию, которая закрепила эту международную договорённость.

«Мы будет требовать от наших западных партнёров признать реальность, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. — Либо США и Евросоюз возвращаются к полному выполнению обязательств по СВПД, и тогда Иран восстанавливает соблюдение тех обязательств, которые он взял на себя исключительно в добровольном порядке. Либо, если наши западные партнёры не готовы подтвердить уважение к международному права, тогда СВПД нужно признать почившим в бозе, и тогда никакие обязательства не будут никого связывать».

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При этом Лавров подчеркнул, что в России выступают за сохранение СВПД.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года власти США вышли из ядерной сделки с Ираном, заключённой в 2015 году администрацией прежнего президента США Барака Обамы, и стали вводить санкции в отношении арабской республики. Тегеран в ответ начал поэтапно отказываться от ядерных ограничений. 5 ноября в Тегеране заявили об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке, а 6 ноября было объявлено о возобновлении работы завода по обогащению урана в Фордо.

Ранее посол Ирана в РФ Мехди Санаи не исключил вероятность того, что в итоге не останется обязательств, которые «Иран захочет исполнять».