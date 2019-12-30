Джакарта, , 14:31 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто посетил зятя президента страны Джоко Видодо, Бобби Насутиона, чтобы обсудить выдвижение последнего на пост мэра Медана на выборах в 2020 году, сообщает Kompas.

В ходе встречи в Джакарте Прабово Субианто посоветовал зятю главы государства активно общаться с другими политическими партиями, особенно на местном уровне.

Напомним, выборы глав регионов в Индонезии состоятся в сентябре 2020 года. Система одновременных выборов глав регионов проводится в Индонезии в третий раз. Выборы пройдут в 270 регионах, 224 округах и 37 городах.