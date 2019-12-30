Ростов-на-Дону, , 14:32 — REGNUM В канун Нового года и Рождества донского губернатора Василия Голубева и жителей Ростовской области с наступающими праздниками поздравил президент РФ Владимир Путин. Также телеграммы поступили от премьер-министра России Дмитрия Медведева, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 30 декабря.

«От души желаю, чтобы наступающий 2020 год стал для Вас успешным, принес удачу в делах и начинаниях», — пожелал глава государства донскому губернатору.

Медведев в своём послании выразил уверенность, что 2020 год «станет счастливым и благополучным» для всех жителей страны. Матвиенко пожелала успешного осуществления всех намеченных планов.