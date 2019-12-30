Мурманск, , 14:29 — REGNUM Заключительную в том году планерку губернатор Андрей Чибис начал с новости о назначении трех министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министром транспорта назначен Артем Гришин. По данным СМИ, ранее он работал заместителем директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Сообщается, что он принимал участие в транспортной дирекции олимпийских игр в Сочи.

Министерство информационной политики возглавила Александра Кондаурова, а министерство градостроительства — Ольга Вовк, ранее руководившая Центром городского развития в Мурманске.

Как сообщало ИА REGNUM, структура правительства Мурманской области была обновлена в октябре этого года.