Мурманск, 30 декабря 2019, 14:29 — REGNUM Заключительную в том году планерку губернатор Андрей Чибис начал с новости о назначении трех министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Министром транспорта назначен Артем Гришин. По данным СМИ, ранее он работал заместителем директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Сообщается, что он принимал участие в транспортной дирекции олимпийских игр в Сочи.
Министерство информационной политики возглавила Александра Кондаурова, а министерство градостроительства — Ольга Вовк, ранее руководившая Центром городского развития в Мурманске.
Как сообщало ИА REGNUM, структура правительства Мурманской области была обновлена в октябре этого года.