Москва, , 06:00 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов прогнозируют в России протесты, аналогичные произошедшим во Франции, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Посмотрите, что творится во Франции. Что, думаете у нас так не будет? У нас если выйдут, то пока они не повесят того, кто их довел до этого состояния, они не уйдут с улиц. Надо знать свою историю и помнить ее хорошо», — заявил Зюганов.

Он отметил, что «крайне болезненно» воспринимает вопрос сплоченности и справедливости.

«Правильно президент говорит — без сплочения не можем решить. Согласен. Но какая сплоченность, когда миллиардеров становится больше, а бедных не становится меньше, раскол в обществе только нарастает и усиливается», — говорит депутат.

«Откройте последний опрос — настроение наших избирателей: 93% требуют справедливости, чтобы их голос услышали. Их уже не очень волнует стабильность. И они абсолютно правы», — подчеркнул Зюганов.