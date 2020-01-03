Москва, , 03:36 — REGNUM Госдума обсудит законопроект о донорстве. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«То, что получилось в результате этой большой работы, нас вполне устраивает: закрепляется презумпция согласия гражданина на посмертное донорство органов, предусматривается создание федерального регистра доноров, прописываются ключевые механизмы работы трансплантационных служб. Думаю, это будет серьезный шаг вперед», — сказал Морозов.

Законопроект о донорстве был представлен Минздравом для обсуждения в декабре 2019 года, предполагается, что общественная дискуссия продлится до 20 января 2020 года.

Законопроект определяет условия и порядок изъятия органов и их дальнейшей пересадки, а также конкретизирует права и обязанности доноров органов, реципиентов, медработников и медучреждений.