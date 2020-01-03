Москва, , 05:14 — REGNUM В феврале 2020 года состоится заседание двух экспертных советов Совфеда и Госдумы по теме «северного завоза». Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

«Мы с руководителем Совета по Арктике и Антарктике Александром Акимовым договорились в феврале провести расширенное заседание двух экспертных советов обеих палат парламента с участием Минвостокразвития по теме «северного завоза» и подготовки необходимых поправок», — сообщила Епифанова.

Парламентарий призвала коллег объединить усилия в помощи в быстрейшем прохождении ожидаемых законопроектов.

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