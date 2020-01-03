Москва, , 02:42 — REGNUM В КПРФ возмущены принятием закона о поэтапной ликвидации ГУПов и МУПов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Закон носит коррупционный характер… Учитывая, что это национальная безопасность, чтобы еще раз проверили на антикоррупционные вопросы, потому что кому-то хочется погреться возле остатков еще сохранившейся собственности и с моей точки зрения нанести ущерб государству», — заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

По мнению парламентария, закон нарушает Конституцию РФ в части равной защиты всех форм собственности.

Кроме того, указал депутат, при обсуждении во втором чтении принята поправка, которая изменила концепцию и в принципе лишает возможности подать в арбитражный суд даже не на правомерное решение ФАС.

«В-третьих, вот внимательно послушайте, 7 миллионов юридических лиц в нашей стране. ФГУП и ГУП у нас 16 тыс. 867… Скажите, пожалуйста, зачем для 6 тыс. предприятий принимать закон?» — рассуждает Коломейцев.

Госдума приняла закон, согласно которому ликвидация и реорганизация ГУПов и МУПов предполагается в течение пяти лет, до января 2023 года.

Запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, предусмотренных федеральным законом, актом президента РФ или правительства РФ. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны. Кроме того, нормы не коснутся ФГУПов и МУПов, осуществляющих деятельность в сферах естественных монополий, обеспечивающих жизнедеятельность населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, осуществляющих деятельность за пределами территории РФ.

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