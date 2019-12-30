Берн, , 14:10 — REGNUM Швейцарская компания Allseas не будет достраивать газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявили в компании, добавив, что направят трубоукладчики на строительство другого объекта.

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Причиной такого решения в Allseas назвали санкции США, введённые против российского проекта, пишет РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.

При этом министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» может быть завершён российской стороной даже без участия иностранных подрядчиков.

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