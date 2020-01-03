Москва, , 00:39 — REGNUM Страны мира конкурируют качеством государственного управления. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев.

«Сегодня страны начинают конкурировать не только природными и человеческими ресурсами, не столько дешевизной труда, а качеством государственного управления. В кризисы, когда требуются прорывные шаги, роль организаторов, профессиональных управленцев выходит на первый план. С этим видно у нас что-то проблемы», — заявил Пантелеев.

По его словам, федеральный бюджет на 2020−2022 годы ничего принципиально не меняет.

«В лучшем случае сохранение экономики, бедности на том же уровне, — указал парламентарий.