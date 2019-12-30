Киев, 30 декабря 2019, 14:13 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич охотился в Африке на редких животных в 2013 году, заявили 30 декабря в пресс-службе депутата.
В сообщении сказано, что парламентарий охотился на Африканском континенте, в частности, в Намибии.
Шуфрич охотился только на самцов животных зрелого возраста, которые по тем или иным причинам потеряли способность давать потомство и представляли опасность как для людей, так и для своих сородичей, подчеркнули в пресс-службе.
Отметим, что ранее ресурс охотничьей организации africatrophyhunting.com сообщил, что Шуфрич — единственный охотник, убивший три разных подвида чёрного носорога — лесного чёрного носорога, пустынного чёрного носорога и восточноафриканского чёрного носорога.
Ранее ресурс «Чесно» опубликовал фотографии Шуфрича на фоне убитых животных — носорога, гиены, гепарда и других.
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