Москва, , 03:05 — REGNUM Декларации, поданные по «амнистии капиталов», должны быть доказательствами в судах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Мы считаем абсолютно недопустимым сегодня и неправильным исключать возможность получения, в данном случае, деклараций, как средства доказательства уже в возбуждённых и расследуемых уголовных делах, но не как основание для их, ещё раз повторяю, возбуждения изначального или для проведения оперативно-розыскных мероприятий», — пояснил Куринный.

В КПРФ поддерживают точку зрения, что сами по себе декларации, которые были сданы в налоговые органы, не могут явиться основанием для возбуждения уголовного дела или для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Но когда следователь там или прокурор, или там, я не знаю, дознаватель собрали всю доказательную базу, что средства были действительно украдены, средства действительно были выведены, что они на сегодня находятся на зарубежных счетах, и в качестве доказательства суд, рассмотрев все соответствующие, скажем так, мнения и одной стороны, и другой стороны, принимает решение, и так, действительно, было, для того, чтобы декларацию представить и сказать, что те 1,5 млн долларов, которые были украдены в Российской Федерации, сегодня находятся на счету в швейцарском банке таком-то. Это вопрос не только, скажем так, самого декларирования, это вопрос не только предоставления информации, это вопрос возможности в последующем обратить взыскание на эти самые активы и вернуть уже в Российскую Федерацию уже по другому немножко механизму — по механизму компенсации полученного вреда», — полагает Куринный.

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