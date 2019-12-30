Варшава, , 14:05 — REGNUM

Гнев польского премьера вызван тем, что правда о Польше накануне Второй мировой войны вышла за рамки научной сферы и стала достоянием политики, отметил в понедельник, 30 декабря, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Матеуша Моравецкого.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Польши, отвечая на заявления и комментарии президента России Владимира Путина относительно начала Второй мировой войны, сказал, что ответственность за начало второй мировой войны несут Германия и СССР и что пакт Молотова — Риббентропа был «военным союзом».

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«Гнев премьер-министра Польши Моравецкого понятен. Правда о предвоенной Польше, о её заигрывании с Гитлером, участии в гитлеровской агрессии против Чехословакии, распространённых среди поляках антисемитских настроениях наконец вышла за рамки чисто научной сферы и стала достоянием политики. От антисемитизма поляков начал лечить только советский строй, но, к сожалению, не успел вылечить. Моравецкий извиняться за своих предков, судя по всему, не собирается.

Впрочем, не очень-то его извинения и нужны. Особенно нам. Нам главное продолжать наше возвращение от перестроечных антиисторических штампов, которыми кишит заявление польского премьера, к реальному пониманию истории нашей страны 1930 — 1950-х годов.

Хочу в этой связи обратить внимание на прошедшие в Москве несколько дней тому назад первые «Сталинские чтения». Доклады выступивших на чтениях Ю. Н. Жукова, А. И. Фурсова, В. Ю. Катасонова, М. Г. Делягина, О. Н. Четвериковой, А. В. Исаева, Е. Ю. Спицина, И. С. Шишкина, Н. С. Сапелкина, Д. Ю. Перетолчина есть в сети. Поляку без толку советовать познакомиться с ними — у него другие установки от нынешних хозяев Польши, а мы чужие установки больше не слушаем, мы будем опираться на историю такую, какой она состоялась. В том числе займёмся и устранением лжи из истории о якобы «расстрелянных Сталиным поляках».

Что же касается внешнеполитических обстоятельств, которые, по мнению польского политика, побудили Владимира Путина начать досконально разбираться с тем, что происходило в Европе и мире в конце 1930-х годов, то это желание для нормального человека должно быть абсолютно объяснимо: многое в сегодняшнем мире напоминает те годы. Иосиф Сталин в августе 1939 года перечеркнул начатое годом раньше в Мюнхене создание некоего прототипа сегодняшнего западного фронта против России. Польша тогда очень хотела вместе с Гитлером быть частью этого фронта, но её раздавили, причём не только Гитлер, но и отдавшие её на растерзание ему англичане.

Мы плохо помнили эту историю в 1990-е, а ведь из нас Запад хотел сделать такую же «польшу» против Китая.