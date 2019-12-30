Рига, , 14:02 — REGNUM Сегодня, 30 декабря, компания Газпром выставит на аукционе пакет принадлежащих ей акций латвийского оператора газораспределительной системы Conexus Baltic Grid (Conexus). Об этом пишет портал LA.

По данным журналистов, начальная цена пакета 34,09911% акций в Conexus составит 79 млн евро. Торги пройдут на электронной платформе Газпромбанка.

Накануне аукциона министр экономики Латвии Ральф Немиро заявил, что Газпром вправе продать свой пакет акций любому желающему, но Латвия принимать участие в аукционе не будет. Одновременно о продаже своего пакета акций в Conexus заявил и другой обладатель крупного пакета в 29,06% акций инвестиционный фонд Marguerite Fund. Покупателем этого пакета выступила японская Marubeni.

Продажа акций в Conexus со стороны Газпрома носит вынужденный характер и является условием, навязанным латвийской Общественной комиссией по регулированию услуг. Согласно выданной регулятором лицензии Conexus Газпром и любые контролируемые им компании не могут быть связаны с управлением подземным газохранилищем в Инчукалнсе.

Conexus — единая газотранспортная компания, которая связывает газовые рынки Латвии, России, Литвы и Эстонии. Крупнейшими акционерами компании являются латвийская государственная компания Augstsprieguma tīkls — 34,36%, Газпром — 34,09911% и Marguerite Fund — 29,06%.