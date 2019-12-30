Багдад, , 14:16 — REGNUM Влиятельный иракский религиозный мыслитель Муктада ас-Садр предостерег от втягивания Ирака в конфликт между Ираном и США, об этом 30 декабря он написал на своей странице в Twitter.

«Нам нужны серьезные меры со стороны высокопоставленных чиновников, чтобы удержать Ирак от жестокой войны, которая принесет лишь уничтожение», — подчеркнул политик.

Ас-Садр добавил, что он выступает против конфликта между Ираном и США, тем более против втягивания в этот конфликт Ирака.

Напомним, 29 декабря ВВС США нанесли удары по объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Члены указанной организации вели борьбу против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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