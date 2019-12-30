Москва, , 14:03 — REGNUM Россия и Иран должны приложить все усилия, чтобы предотвратить развал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил 30 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров напомнил, что так называемая ядерная сделка была одобрена резолюцией Совета безопасности ООН, однако США не только покинули её, но и фактически запрещают всем остальным участникам договора и всем странам-членам ООН следовать закрепившей сделку резолюции.

«Конечно же, сегодня мы хотим обменяться мнениями о том, как мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить развала этой договоренности», — сказал Лавров.

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