Москва, , 00:30 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вскоре Государственной думе придется пересмотреть многие свои решения. Включая и с треском провалившуюся пенсионную реформу. А вот кто будет пересматривать эти людоедские законы, зависит уже от граждан. 2021 год близко!» — отметил Миронов.

Для неработающих пенсионеров выплаты будут проиндексированы на 6,6%. В ПФР уточнили, что после введения прибавки размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в среднем вырастет до 16,4 тыс. рублей.

В России проходит пенсионная реформа, с каждым годом повышается возраст выхода на пенсию.