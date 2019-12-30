Москва, , 13:51 — REGNUM Министерство иностранных дел России подвело внешнеполитические итоги 2019 года, соответствующий комментарий опубликован 30 декабря на сайте ведомства.

Комментируя кризис в Донбассе, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что саммит «нормандской четверки» в Париже позволил добиться подвижек в урегулировании конфликта на Украине.

Что касается диалога с США, в МИД РФ отметили, что внутриполитическая борьба в этой стране препятствовала развитию конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном.

«Контакты поддерживались по контртеррористической проблематике и по ряду региональных тем, включая ситуацию в Сирии, Афганистане и на Корейском полуострове», — отметили в ведомстве.

Что касается количество стран, в которые граждане России могут въехать без визы, то их число в текущем году выросло с 82 до 89. Соглашения о безвизовом въезде по обыкновенным паспортам и пребывании в течение 90 дней были подписаны с Сент-Винсентом и Гренадинами, Коста-Рикой, Доминикой, Суринамом, Мальдивами, Палау и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в 2020 году в США всё будет подчинено президентским выборам — и это будет главный фактор, влияющий на международную политику. В США внешние поводы и стимулы становятся необходимыми факторами во внутриполитической борьбе, поэтому, по мнению Захаровой, возможны яркие пиар-акции, разные интересные предложения «опять же такого привлекательного характера».

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