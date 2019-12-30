* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:51 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли информацию о прекращении боевых действий против военных Афганистана, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.

«В последние несколько дней некоторые СМИ распространяли ложную информацию о прекращении огня. У нас нет таких планов», — говорится в заявлении террористов, цитируемых изданием.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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